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東証１９円高 午前９時１５分現在

更新日時：2017年10月2日(月) AM 09:16
　週明け２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比１９円６７銭高の２万０３７５円９５銭となった。

 

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