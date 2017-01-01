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サッカー、エイバル乾はフル出場 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年10月2日(月) AM 11:13
　サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は１日、アウェーのビリャレアル戦にフル出場した。チームは０―３で敗れた。（共同）

 

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