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阪神、高宮を戦力外 来季の契約を結ばず

更新日時：2017年10月2日(月) PM 05:37
　阪神は２日、高宮和也投手（３５）に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。今季は１軍登板がなかった。

 

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