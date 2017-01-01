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仙台育英の西巻らがプロ志望届 日本高野連が公表

更新日時：2017年10月2日(月) PM 06:13
　日本高野連は２日、今夏の甲子園大会に出場し、Ｕ―１８（１８歳以下）ワールドカップでも活躍した仙台育英（宮城）の西巻賢二内野手、明徳義塾（高知）のスラッガー西浦颯大外野手らが新たにプロ志望届を提出したとホームページ上で公表した。

 

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