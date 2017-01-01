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信濃が年間王者 ルートインＢＣリーグ

更新日時：2017年10月2日(月) PM 10:24
　野球の独立リーグ、ルートインＢＣリーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ（５回戦制）は２日、前橋市民球場で第５戦が行われ、信濃（西地区優勝）が群馬（東地区優勝）を４―３で破り、３勝２敗として優勝を決めた。

 

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