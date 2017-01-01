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サッカー、宇佐美は後半途中出場 ドイツ２部

更新日時：2017年10月3日(火) AM 07:20
　サッカーのドイツ２部リーグ、デュッセルドルフの宇佐美貴史は２日、ホームのデュイスブルク戦で３―１とリードした後半２４分から出場した。チームは、そのまま逃げ切って勝ち、首位を守った。（デュッセルドルフ共同）

 

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