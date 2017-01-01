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プロ野球、広島が今井ら戦力外に 来季の契約を結ばず

更新日時：2017年10月4日(水) PM 12:14
　広島は４日、今井啓介投手（３０）、小野淳平投手（３０）、多田大輔捕手（２１）、育成選手の松浦耕大捕手（２４）に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。

 

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