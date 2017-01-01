ＤｅＮＡは５日、通算９７勝の久保康友投手（３７）、林昌範投手（３４）、２０１４年にドラフト１位で入団した柿田裕太投手（２５）、小杉陽太投手（３１）、小林寛投手（２８）、山崎憲晴内野手（３０）、下園辰哉外野手（３２）の７選手に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。