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英国人小説家イシグロ氏に文学賞 

更新日時：2017年10月5日(木) PM 08:42
　【ストックホルム共同】スウェーデン・アカデミーは５日、２０１７年のノーベル文学賞を長崎市生まれの英国人小説家カズオ・イシグロ氏に授与すると発表した。

　カズオ・イシグロ氏

 

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