文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
英国人小説家イシグロ氏に文学賞
更新日時：2017年10月5日(木) PM 08:42
【ストックホルム共同】スウェーデン・アカデミーは５日、２０１７年のノーベル文学賞を長崎市生まれの英国人小説家カズオ・イシグロ氏に授与すると発表した。
カズオ・イシグロ氏
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
小池氏、衆院選不出馬を確認 民進代表の要請固辞
太陽光事業者の倒産最多を更新 １７年買い取り価格下落
立憲民主、幹事長に福山哲郎氏 公約、候補擁立を加速
東芝メモリ、３年後上場目指す 日米韓連合の米ファンド
原発ゼロへ、憲法明記を目指す 希望の党の政策集、原案が判明
歌手の三條正人さんが死去 東京ロマンチカのボーカル
公明、９条改憲に慎重姿勢 衆院選公約を発表
格納容器内で１次冷却水漏れ 伊方原発、環境影響なしと四国電
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
どうなる砲弾の撤去 沼田の神社に･･･
62チーム激突 狙えセンバツ 秋季関･･･
「お前はまだグンマを知らない」先･･･
健大高崎 ７季ぶり県王座 秋季関･･･
甘～い上毛かるた 桐生の洋菓子店･･･
群馬の土産 「総選挙」 きょうから･･･
中高生 通学中の自転車事故 遭遇率 ･･･
《秋季関東高校野球群馬県予選》関･･･
廃線２０年で夜行トロッコ 鉄道文･･･
《秋季関東高校野球県予選》藤岡中･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
衆院選2017 関連記事
選挙2017
高校野球情報
高校野球 試合結果
高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信