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フィギュアジュニア、島田は７位 フリーは１３０・９９点で４位

更新日時：2017年10月8日(日) AM 10:12
　フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦ポーランド大会は７日、ポーランドのグダニスクで行われ、男子はショートプログラム（ＳＰ）１２位の島田高志郎（木下ク）がフリーで４位の１３０・９９点をマークし、合計１９０・４６点で７位だった。（共同）

 

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