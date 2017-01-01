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トライアスロンＷ杯、井出が優勝 米フロリダで開催

更新日時：2017年10月8日(日) PM 12:36
　トライアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は７日、米フロリダ州サラソタで行われ、井出樹里（スポーツクラブＮＡＳ）が２時間４分２１秒で優勝した。日本トライアスロン連合によると、井出のＷ杯優勝は６年ぶり。（共同）

 

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