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リヨンの熊谷、前半途中から出場 サッカー女子仏１部、ボルドー戦

更新日時：2017年10月9日(月) AM 10:54
　サッカー女子のフランス１部リーグで熊谷紗希のリヨンは８日、ホームでのボルドー戦に前半途中から守備的ＭＦで出場し、試合終了までプレーした。チームは２―０で勝った。（共同）

 

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