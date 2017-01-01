日本ハムが４連勝で今季を終えた。１―１の五回に失策で１点を勝ち越し、七回に石井一の適時打で加点。有原は７回１失点で２年連続の１０勝目。九回は増井が締めて２７セーブ目。楽天は打線が序盤に拙攻で美馬を援護しきれなかった。