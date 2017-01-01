バスケットボール男子のＢリーグは９日、東京・駒沢体育館などで２試合が行われ、Ａ東京は７８―７２で新潟を下し、開幕３連勝とした。新潟は２勝１敗。Ａ東京は田中が２０点を挙げるなど、５人が２桁得点をマークした。北海道は横浜に８９―８２で勝ち、３勝１敗とした。横浜は１勝３敗。