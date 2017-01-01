楽天は一回、藤田のスクイズで先制し、二回以降は茂木や内田の適時打などで小刻みに加点した。２番手の森が４回２／３を１安打無失点の好投で３年ぶりの白星を手にした。ロッテは打線が振るわず、今季初の５連勝はならなかった。