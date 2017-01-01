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バスケＢリーグ新潟がＡ東京破る 延長の末９７―９５で
更新日時：2017年10月10日(火) PM 10:54
バスケットボール男子のＢリーグは１０日、東京・駒沢体育館で１試合が行われ、新潟が延長の末にＡ東京を９７―９５で破って３勝１敗とした。Ａ東京は開幕からの連勝が３で止まり、同じく３勝１敗となった。
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