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女子テニス、日比野は１回戦敗退 天津オープン

更新日時：2017年10月11日(水) PM 05:04
　女子テニスの天津オープンは１１日、中国の天津で行われ、シングルス１回戦で日比野菜緒（ルルルン）は３―６、３―６でクリスティナ・マクヘール（米国）に敗れた。（共同）

 

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