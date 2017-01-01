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バド世界ジュニア、日本８強入り 男女混合団体１次Ｌで４戦全勝
更新日時：2017年10月11日(水) PM 07:09
バドミントンの世界ジュニア選手権は１１日、インドネシアのジョクジャカルタで行われ、男女混合の団体１次リーグでＥ組の日本はイングランドに４―１で勝ち、４戦全勝で準々決勝に進んだ。（共同）
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