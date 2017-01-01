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東証続伸、約２１年ぶり高値 一時２万０９５３円超える

更新日時：2017年10月12日(木) AM 09:46
　１２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は続伸して始まった。一時２万０９５３円を超え、取引時間中として１９９６年１２月以来約２１年ぶりの高値を付けた。

 

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