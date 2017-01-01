文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

男子ホッケー、日本は黒星発進 アジア・カップ１次リーグ

更新日時：2017年10月12日(木) PM 09:01
　男子ホッケーのアジア・カップは１１日、ダッカで開幕し、１次リーグＡ組の日本はインドに１―５で敗れた。１次リーグは８チームが２組に分かれて争い、各組の上位２チームが準決勝に進む。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ