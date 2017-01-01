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サッカー、マリが１６強入り Ｕ―１７Ｗ杯
更新日時：2017年10月12日(木) PM 10:18
【コルカタ（インド）共同】サッカーのＵ―１７（１７歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）第７日は１２日、ニューデリーなどで１次リーグ最終戦が行われ、Ｂ組はマリがニュージーランドに３―１で勝って勝ち点６の２位となり、決勝トーナメントに進んだ。１６強入りを既に決めていたパラグアイはトルコに３―１で勝ち、同９の首位で通過した。
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