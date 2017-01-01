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バドミントン桃田が準々決勝進出 オランダ・オープン
更新日時：2017年10月13日(金) AM 07:16
バドミントンのオランダ・オープンは１２日、オランダのアルメレで行われ、男子シングルス３回戦で桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）がパブロ・アビアン（スペイン）に２―０で勝ち、準々決勝に進んだ。（共同）
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