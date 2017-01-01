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バスケ、京都が西宮に競り勝つ Ｂリーグ

更新日時：2017年10月13日(金) PM 09:39
　バスケットボール男子のＢリーグは１３日、京都市のハンナリーズアリーナで１試合が行われ、京都が今季から１部（Ｂ１）に昇格した西宮に６５―６１で競り勝ち、４勝１敗とした。西宮は開幕５連敗。

 

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