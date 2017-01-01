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バド、桃田が準決勝進出 オランダ・オープン

更新日時：2017年10月14日(土) AM 08:05
　バドミントンのオランダ・オープンは１３日、オランダのアルメレで行われ、男子シングルス準々決勝で桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）がデンマーク選手を２―０で下し、準決勝に進んだ。（共同）

 

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