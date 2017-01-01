文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

独２部、宇佐美は後半途中出場 チームは２―０で勝利

更新日時：2017年10月14日(土) PM 10:02
　サッカーのドイツ２部リーグ、デュッセルドルフの宇佐美貴史は１４日、アウェーのビーレフェルト戦で１―０の後半２６分から出場した。首位を走るチームは２―０で勝った。（ベルリン共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ