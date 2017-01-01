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サッカー、南野は後半途中出場 オーストリア１部

更新日時：2017年10月15日(日) AM 01:19
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は１４日、アウェーのＬＡＳＫ戦で３―１の後半３５分すぎから出場した。チームは、そのまま逃げ切った。（ベルリン共同）

 

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