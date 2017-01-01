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メッス川島はフル出場で敗れる フランス１部サンテティエンヌ戦

更新日時：2017年10月15日(日) AM 08:24
　【サンテティエンヌ（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグでメッスのＧＫ川島永嗣は１４日、敵地でのサンテティエンヌ戦にフル出場した。試合は１―３で敗れた。

　川島永嗣

 

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