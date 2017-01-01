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Ｊ１、Ｃ大阪が逆転勝ち 第２９節最終日

更新日時：2017年10月15日(日) PM 07:45
　明治安田Ｊ１第２９節最終日（１５日・ベストアメニティスタジアムほか＝２試合）Ｃ大阪は杉本、清武のゴールで鳥栖に２―１で逆転勝ちした。勝ち点５１で５位。甲府―ＦＣ東京は１―１で引き分けた。

 

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