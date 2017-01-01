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スペインサッカー、乾はベンチ外 １部リーグのエイバル

更新日時：2017年10月15日(日) PM 09:00
　【エイバル（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで、乾貴士が所属するエイバルは１５日、ホームでデポルティボと０―０で引き分けた。乾はベンチ外だった。

 

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