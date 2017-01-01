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内田は出番なし サッカーのドイツ２部

更新日時：2017年10月15日(日) PM 10:59
　サッカーのドイツ２部リーグで内田篤人のウニオン・ベルリンは１５日、敵地でレーゲンスブルクを２―０で下した。内田はベンチ入りしたが、出番はなかった。（共同）

 

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