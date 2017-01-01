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サッカー、堂安はフル出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2017年10月16日(月) AM 12:35
　【フローニンゲン（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグでフローニンゲンの堂安律は１５日、１―１で引き分けたホームのＡＺアルクマール戦にフル出場した。

 

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