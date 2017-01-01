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台風２１号が発生 

更新日時：2017年10月16日(月) AM 06:22
　気象庁によると、１６日未明、西太平洋のカロリン諸島付近で熱帯低気圧が台風２１号に変わった。中心気圧は千ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。時速約１０キロで西北西へ進んでいる。

 

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