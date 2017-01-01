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マルセイユ酒井宏は後半途中交代 フランス１部リーグ

更新日時：2017年10月16日(月) AM 08:39
　【ストラスブール（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグで１５日、マルセイユの酒井宏樹は３―３で引き分けたアウェーのストラスブール戦で２―３の後半４０分までプレーした。

 

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