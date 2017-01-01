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東京六大学野球は雨で順延 法大―早大、立大―慶大戦

更新日時：2017年10月16日(月) AM 08:42
　１６日に神宮球場で予定されていた東京六大学野球リーグの法大―早大、立大―慶大は雨のため１５日に続いて中止となり、１７日に順延された。

 

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