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テニス、パブリュチェンコワ優勝 香港オープン

更新日時：2017年10月16日(月) AM 09:33
　女子テニスの香港オープンは１５日、香港で行われ、シングルス決勝でアナスタシア・パブリュチェンコワ（ロシア）がダリア・ガブリロワ（オーストラリア）に５―７、６―３、７―６で競り勝ち、ツアー今季３勝目、通算１１勝目を挙げた。（共同）

 

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