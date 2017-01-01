文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ゴルフ、モンゴメリー今季２勝目 米シニア、ＳＡＳ選手権

更新日時：2017年10月16日(月) AM 09:57
　米シニアゴルフのチャンピオンズツアー、ＳＡＳ選手権は１５日、ノースカロライナ州ケリーのプレストンウッドＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、６４で回ったコリン・モンゴメリー（英国）が通算１６アンダー、２００でツアー今季２勝目、通算６勝目を挙げた。賞金３１万５千ドル（約３５３０万円）を獲得。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ