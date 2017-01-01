米シニアゴルフのチャンピオンズツアー、ＳＡＳ選手権は１５日、ノースカロライナ州ケリーのプレストンウッドＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、６４で回ったコリン・モンゴメリー（英国）が通算１６アンダー、２００でツアー今季２勝目、通算６勝目を挙げた。賞金３１万５千ドル（約３５３０万円）を獲得。（共同）