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Ｂリーグ、川崎が北海道破る 延長、８０―７７

更新日時：2017年10月16日(月) PM 10:10
　バスケットボール男子のＢリーグは１６日、札幌市の北海きたえーるで１試合が行われ、川崎が延長の末に北海道を８０―７７で破り、ともに４勝２敗となった。

 

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