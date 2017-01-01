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レスター岡崎は出番なし サッカーのプレミアリーグ

更新日時：2017年10月17日(火) AM 08:20
　【レスター（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１６日、レスターの岡崎慎司はホームでのウェストブロミッジ戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。試合は１―１で引き分けた。

 

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