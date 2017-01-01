文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
ヘルタの原口、２試合出場停止 ドイツ・サッカー連盟
更新日時：2017年10月17日(火) AM 10:54
ドイツ・サッカー連盟は１６日、同国１部リーグのシャルケ戦でラフプレーにより一発退場したヘルタの原口元気に対し、リーグ戦２試合の出場停止処分を科したと発表した。２２日のフライブルク戦と２８日のハンブルガーＳＶ戦が対象となる。（ベルリン共同）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
米国車の輸入手続きを合理化 経済対話、環境試験で配慮
核合意破棄「非常に可能性ある」 トランプ大統領、イラン問題で
民事裁判のＩＴ化検討 有識者会議発足、年度内にも結論
首相、靖国神社に供物奉納 秋季例大祭での参拝見送り
ＮＹ株、２万３千ドルに接近 主要３指数が最高値更新
ＥＵ、北朝鮮制裁を強化 イラン核合意維持を求める
副担任は小学校でも接点、福井 自殺生徒に居残りさせる
日立の車両、初日にトラブル 英高速鉄道、遅延や水漏れ
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
好評過ぎて困った 桐生の岩野さん･･･
守れ高崎グルメ「絶メシ」 情報サ･･･
高崎オーパ13日開店 交通渋滞防げ ･･･
タワレコ 北関東に復活 あす高崎オ･･･
ザスパ 思い届かず Ｊ３降格圏確定･･･
「高崎オーパ」が開業 商都の駅前･･･
高崎ビューホテル継続で新会社 コ･･･
甘～い上毛かるた 桐生の洋菓子店･･･
みなかみ町長に前田善成氏 若さ前･･･
低迷続くザスパ「絶対残留」 サポ･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
衆院選2017 関連記事
選挙2017
高校野球情報
高校野球 試合結果
高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信