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ヘルタの原口、２試合出場停止 ドイツ・サッカー連盟

更新日時：2017年10月17日(火) AM 10:54
　ドイツ・サッカー連盟は１６日、同国１部リーグのシャルケ戦でラフプレーにより一発退場したヘルタの原口元気に対し、リーグ戦２試合の出場停止処分を科したと発表した。２２日のフライブルク戦と２８日のハンブルガーＳＶ戦が対象となる。（ベルリン共同）

 

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