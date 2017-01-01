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ＡＣＬ、アルヒラルが決勝進出 浦和―上海上港の勝者と対戦へ

更新日時：2017年10月18日(水) AM 10:49
　サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は１７日、オマーンのマスカットで準決勝第２戦が行われ、アルヒラル（サウジアラビア）がペルセポリス（イラン）と２―２で引き分け、２戦合計６―２で決勝へ進んだ。決勝では浦和―上海上港（中国）の勝者と対戦する。（共同）

 

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