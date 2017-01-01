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月の地下に巨大な横穴 ＪＡＸＡ発表

更新日時：2017年10月18日(水) PM 12:45
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１８日、月の地下に約５０キロにわたって延びる空洞があることが日本の月観測衛星「かぐや」の観測データで分かったと発表した。

 

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