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月の地下に巨大な横穴 ＪＡＸＡ発表
更新日時：2017年10月18日(水) PM 12:45
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１８日、月の地下に約５０キロにわたって延びる空洞があることが日本の月観測衛星「かぐや」の観測データで分かったと発表した。
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