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東証、７９円安 午前９時１５分現在
更新日時：2017年10月20日(金) AM 09:44
２０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比７９円９１銭安の２万１３６８円６１銭となった。
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