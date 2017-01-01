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東京・吉祥寺で車が歩行者はねる 複数のけが人か

更新日時：2017年10月20日(金) PM 02:49
　東京消防庁によると、２０日午後２時ごろ、東京都武蔵野市吉祥寺本町２丁目の東急百貨店前で、車が歩行者をはねた。複数のけが人がいるもよう。

 

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