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メッセンジャー、来季も阪神 ２年契約の２年目

更新日時：2017年10月20日(金) PM 05:33
　阪神は２０日、メッセンジャーと来季の契約を結んだと発表した。来季が２年契約の２年目となる。来日８年目の今季は４度目の開幕投手を務め、２２試合で１１勝５敗、防御率２・３９。８月に右腓骨骨折で離脱したが、今月１０日のレギュラーシーズン最終戦で復帰し、７年連続で規定投球回に達した。

 

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