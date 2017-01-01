阪神は２０日、メッセンジャーと来季の契約を結んだと発表した。来季が２年契約の２年目となる。来日８年目の今季は４度目の開幕投手を務め、２２試合で１１勝５敗、防御率２・３９。８月に右腓骨骨折で離脱したが、今月１０日のレギュラーシーズン最終戦で復帰し、７年連続で規定投球回に達した。