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柔道、田嶋と荒木が優勝 世界ジュニア選手権

更新日時：2017年10月21日(土) AM 01:48
　柔道の世界ジュニア選手権は２０日、ザグレブで行われ、男子９０キロ級の田嶋剛希（筑波大）、女子６３キロ級の荒木穂乃佳（兵庫県警）が優勝した。（共同）

 

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