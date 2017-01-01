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サッカー、武藤はフル出場 ドイツ１部リーグ

更新日時：2017年10月21日(土) AM 08:38
　【ゲルゼンキルヘン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで武藤嘉紀のマインツは２０日、敵地でシャルケに０―２で敗れた。武藤は３トップの一角でフル出場した。

 

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