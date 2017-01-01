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サッカー、宇佐美は勝利に貢献 ドイツ２部リーグ

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:42
　サッカーのドイツ２部リーグでデュッセルドルフの宇佐美貴史は２０日、本拠地でのダルムシュタット戦で３試合ぶりに先発した。開始早々の先制点につながったＣＫのキッカーを務めるなど後半３５分まで出場し、１―０の勝利に貢献した。デュッセルドルフはこれで５連勝とし首位を守った。（共同）

 

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