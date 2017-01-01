文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

男子テニス、杉田は準々決勝敗退 ストックホルム・オープン

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:56
　男子テニスのストックホルム・オープンは２０日、ストックホルムで行われ、シングルス準々決勝で杉田祐一（三菱電機）はフアンマルティン・デルポトロ（アルゼンチン）に２―６、６―７で敗れた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ