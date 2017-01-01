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男子テニス、杉田は準々決勝敗退 ストックホルム・オープン
更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:56
男子テニスのストックホルム・オープンは２０日、ストックホルムで行われ、シングルス準々決勝で杉田祐一（三菱電機）はフアンマルティン・デルポトロ（アルゼンチン）に２―６、６―７で敗れた。（共同）
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