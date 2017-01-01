文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

六大学野球、２１、２２日は中止 台風の影響

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:52
　東京六大学野球連盟は２１日、台風接近による荒天が予想されるため、２１、２２日に行われる予定だった秋季リーグの立大と法大、東大と明大の１、２回戦を中止し、２３、２４日に順延すると発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ