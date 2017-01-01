文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

フローニンゲンの堂安はフル出場 サッカーのオランダ１部リーグ

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:37
　サッカーのオランダ１部リーグでフローニンゲンの堂安律は２０日、０―１で敗れたホームのウィレム２戦にフル出場した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ